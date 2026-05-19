Круговой: это мой самый результативный сезон, но без титулов это всё не полная история

Защитник ЦСКА Данил Круговой в телеграм-канале подвёл итог прошедшего сезона. Армейцы заняли пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, а также дошли до финала Пути регионов Фонбет Кубка России, где уступили «Спартаку» (0:1).

«Это мой самый результативный сезон. Может, банально, но без доверия тренеров, без такого тепла от болельщиков у меня мало бы что получалось. Правда, без титулов это всё не полная история. Всё впереди», — сказано в публикации Кругового.

В 43 матчах прошедшего клубного сезона Круговой забил семь голов и отдал девять голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

