Игрок «Краснодара» Гонсалес: все хотели выиграть чемпионство, но не всё зависело от нас

Футболист «Краснодара» Джованни Гонсалес подвёл итоги чемпионской гонки в Мир РПЛ. «Быки» заняли второе место.

«Честно говоря, я не видел момента с пенальти в ворота «Ростова», чтобы высказывать своё мнение. Но помимо того, что не всё зависело от нас, нужно было сконцентрироваться на нашем матче, на том, чтобы закончить этот год как можно лучше.

Естественно, все хотели победить, все хотели выиграть чемпионство, но это не удалось. Отдавали всё, иногда выходило действительно хорошо, иногда были ошибки, но в целом, кажется, что прошли большой сезон и должны гордиться этим», — сказал Гонсалес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.