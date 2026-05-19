Генич объяснил, почему не верит в трансфер Батракова в «ПСЖ»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич рассказал, почему не верит в трансфер полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

«Почему я не верю в отъезд Батракова? Такие клубы, как «ПСЖ», мониторят все рынки. Они ставят фильтры: до 21 года, центральный полузащитник, Восточная Европа, статистика. В «ПСЖ» смотрят и думают: «Ничего себе, у него два года подряд 20+ баллов по «гол+пас». И отправляют какого-нибудь скаута. А тот приедет обратно и подумает: надо ли брать ещё одного парня из России? Есть точно такой же, только не за € 15 млн, а за € 7 млн. Ещё и из Чехии.

Конечно, если только наши агенты не сработают и не убедят Кампуша (спортивного директора «ПСЖ». – Прим. «Чемпионата») взять Батракова. Но вы думаете, Алексей надолго задержится в «ПСЖ»? Он бриллиантище, но я ещё не насмотрелся на его игру здесь. Если это будет «ПСЖ» – аплодисменты, куда бы его ни отдали в аренду. Но будто сейчас идёт манипуляция и наброс на «Локомотив», что сейчас Батракова заберут за € 16 млн. У меня ощущение, что нет никакого контакта», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».