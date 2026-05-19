Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У эксперта Мостового все прогнозы сбылись снова». Мостовой в стихах подвёл итоги РПЛ

«У эксперта Мостового все прогнозы сбылись снова». Мостовой в стихах подвёл итоги РПЛ
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в стихах подвёл итоги сезона Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Всем привет!

Интересным был сезон.
«Зенит» снова чемпион.
У эксперта Мостового
Все прогнозы сбылись снова

До следующего сезона», — сказал Мостовой в видеообращении в телеграм-канале.

«Зенит» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 68 очков в 30 турах. Чемпион прошлого сезона «Краснодар» расположился на второй строчке с 66 очками. Тройку лидеров замкнул «Локомотив» (53 очка).

Материалы по теме
«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android