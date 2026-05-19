Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расширенный состав сборной Шотландии по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Опубликована заявка сборной Шотландии на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Шотландская футбольная ассоциация на официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Крэйг Гордон («Хартс»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест»), Лиам Келли («Рейнджерс»).

Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Аарон Хики («Брентфорд»), Доминик Хайам («Рексем»), Скотт Маккенна («Динамо» Загреб), Натан Паттерсон («Эвертон»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»).

Полузащитники: Райан Кристи («Борнмут»), Финдли Кёртис («Килмарнок»), Льюис Фергюсон («Болонья»), Бен Доук («Борнмут»), Билли Гилмор («Наполи»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич Сити»), Скотт Мактоминей («Наполи»).

Нападающие: Че Адамс («Торино»), Линдон Дайкс («Чарльтон Атлетик»), Джордж Хирст («Ипсвич Таун»), Лоуренс Шанклэнд («Хартс»), Росс Стюарт («Саутгемптон»).

На групповом этапе чемпионата мира сборная Шотландии в квартете C встретится с командами Бразилии, Марокко и Гаити.

Материалы по теме
Официально
Опубликована заявка сборной Кюрасао на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android