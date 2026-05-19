Опубликована заявка сборной Шотландии на чемпионат мира — 2026

Шотландская футбольная ассоциация на официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.
Вратари: Крэйг Гордон («Хартс»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест»), Лиам Келли («Рейнджерс»).
Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Аарон Хики («Брентфорд»), Доминик Хайам («Рексем»), Скотт Маккенна («Динамо» Загреб), Натан Паттерсон («Эвертон»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»).
Полузащитники: Райан Кристи («Борнмут»), Финдли Кёртис («Килмарнок»), Льюис Фергюсон («Болонья»), Бен Доук («Борнмут»), Билли Гилмор («Наполи»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич Сити»), Скотт Мактоминей («Наполи»).
Нападающие: Че Адамс («Торино»), Линдон Дайкс («Чарльтон Атлетик»), Джордж Хирст («Ипсвич Таун»), Лоуренс Шанклэнд («Хартс»), Росс Стюарт («Саутгемптон»).
На групповом этапе чемпионата мира сборная Шотландии в квартете C встретится с командами Бразилии, Марокко и Гаити.