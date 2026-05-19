Генич ответил на вопрос, будет ли «Спартак» бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился мнением, сможет ли московский «Спартак» бороться за чемпионство в следующем сезоне Мир РПЛ.

«Спартак» добавится в чемпионскую гонку? Если будут так играть, то да. Но в нём никогда нельзя быть уверенным. Первые несколько месяцев «конфетно-букетный» период у каждого тренера. Первые полгода работы Карседо – аплодисменты. У «Спартака» сейчас наигрался состав, который, возможно, можно усилить новичками на позициях крайних защитников и форварда. Опасаюсь, что, не дай бог, случится что-то с Умяровым или Литвиновым – как бы не разбить баланс в игре. Это настоящая находка», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».