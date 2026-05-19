Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Игрок «Краснодара» Ленини: нет какого-то одного матча, в котором мы потеряли чемпионство

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высказался об упущенном чемпионстве. «Быки» опустились на второе место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги, проиграв в 29-м туре «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

— В каком матче «Краснодар» упустил чемпионство? Вспоминают матч с «Динамо». Как ты считаешь?
— Да, но тут нет какого-то одного матча, в котором мы потеряли чемпионство. Были игры, где просто не получалось добиться победы. Почему просто все вспоминают только матч с «Динамо»? Также были и другие матчи, где всё происходило не настолько хорошо. Не только с «Динамо».

В принципе, это нормальные вещи, которые происходят в футболе, — сказал Ленини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

