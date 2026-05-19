Ширер: что ждёт Гвардиолу после «Манчестер Сити»? Отдых!

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер предположил, когда тренер Хосеп Гвардиола вернётся к работе после ожидаемого ухода из «Манчестер Сити».

«Что ждёт Гвардиолу после «Манчестер Сити»? Отдых! Думаю, это случится так же, как и ранее: он отдохнёт в течение года, после чего с новыми силами вновь возьмётся за работу. Вполне могу представить его во главе какой-либо сборной. Не скажу, что там меньше давления, но, возможно, это будет не так напряжённо, для Гвардиолы это стало бы новым вызовом», — приводит слова Ширера Tribal Football.

Вместе с «Манчестер Сити» Гвардиола шесть раз становился чемпионом Англии, трижды брал Кубок страны, пять раз — Кубок английской лиги и трижды — национальный Суперкубок. На международной арене специалист приводил клуб к успеху в Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Помимо этого, тренер работал в «Барселоне» и «Баварии», с которыми также взял множество титулов.

