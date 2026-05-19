Смолов: Кисляк может заменить Барриоса в «Зените», но проще забрать Тюкавина из «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Фёдор Смолов назвал российских игроков, которые могли бы усилить санкт-петербургский «Зенит».

«Кисляк может Барриоса заменить [в «Зените»], просто, думаю, сложнее забрать Кисляка из ЦСКА, чем Тюкавина из «Динамо». Мне кажется, это то, чего «Зениту» явно не хватает, какой-то вариативности в завершающей стадии, непосредственно в штрафной, каких-то комбинационных вещей от нападающего. Саша [Соболев] долго набирал форму и всё равно в итоге проявил свои лучшие качества в другом футболе.

То есть «Зенит» играет более прямолинейно, вертикально где-то лишний раз. А именно потенциал игры комбинационной, используя лучшие качества того же Вендела, Луиса Энрике, Педро и Глушенкова, — мне кажется, в этом плане точно Костя там больше подойдёт», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

