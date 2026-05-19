Сборная Португалии объявила состав на ЧМ-2026

Сборная Португалии объявила состав на ЧМ-2026
Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира — 2026. Отметим, что в заявку на турнир вошёл 41-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Для него этот мундиаль станет шестым в карьере.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руи Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»).

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»).

Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Саму Кошта («Мальорка»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Педру Нету («Челси»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).

Фото: Сборная Португалии

