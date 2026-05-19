Аршавин: не думал, что стану футболистом. Я просто играл и получал удовольствие

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию и бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин признался, что в детстве не думал о том, чтобы стать профессиональным футболистом.

«Самая большая любовь — футбол. Я не думал, что стану футболистом. Я просто играл и получал удовольствие. Всё то время, что учился в школе и академии, многие были оформлены как грузчики и прочее. И только элитные игроки были профессионалами. Тогда «Зенит» не был элитным клубом. Мне один тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста», — передаёт слова Аршавина «Матч ТВ».

В составе российской национальной команды Аршавин провёл 75 матчей, где забил 17 голов.