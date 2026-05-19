Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: не думал, что стану футболистом. Я просто играл и получал удовольствие

Аршавин: не думал, что стану футболистом. Я просто играл и получал удовольствие
Комментарии

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию и бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин признался, что в детстве не думал о том, чтобы стать профессиональным футболистом.

«Самая большая любовь — футбол. Я не думал, что стану футболистом. Я просто играл и получал удовольствие. Всё то время, что учился в школе и академии, многие были оформлены как грузчики и прочее. И только элитные игроки были профессионалами. Тогда «Зенит» не был элитным клубом. Мне один тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста», — передаёт слова Аршавина «Матч ТВ».

В составе российской национальной команды Аршавин провёл 75 матчей, где забил 17 голов.

Материалы по теме
«Говорят, мы с Аршавиным даже бегаем одинаково». В «Зените» заиграл юный воспитанник
Эксклюзив
«Говорят, мы с Аршавиным даже бегаем одинаково». В «Зените» заиграл юный воспитанник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android