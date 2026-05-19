Генич предположил, кто победит в Суперфинале Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт 24 мая на стадионе «Лужники».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если отталкиваться от потенциала «Краснодара», то он точно не будет таким тухлым, как в последнем матче команд. Но будет ли «Спартак» таким же, как в большинстве игр весной? Мне кажется, что выиграет «Краснодар». Такой сезон, где финиш без трофея будет высшей несправедливостью», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Полный выпуск подкаст с Геничем:

