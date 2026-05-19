Матвей Сафонов — лучший вратарь топ-5 лиг Европы по проценту «сухих» матчей — Opta

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов является лучшим по проценту матчей без пропущенных голов среди всех вратарей в топ-5 европейских чемпионатах. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. На счету воспитанника «Краснодара» 8 «сухих» встреч из 15 во французской Лиге 1 (53%).

Второе место в рейтинге занял конкурент Сафонова в «ПСЖ» Люка Шевалье, который, по данным источника, отстаёт на 0,3%. В топ-5 также вошли француз Жан Бутез из «Комо» и испанцы Давид Райя из «Арсенала» и Жоан Гарсия из «Барселоны».

Лучшие вратари топ-5 лиг Европы по проценту «сухих» матчей в сезоне-2025/2026 (Opta Sports):

1. Матвей Сафонов («ПСЖ») — 53%.

2. Люка Шевалье («ПСЖ») — 53%.

3. Жан Бутез («Комо») — 51%.

4. Давид Райя («Арсенал») — 51%.

5. Жоан Гарсия («Барселона») — 50%.