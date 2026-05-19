Генич ответил, справедливо ли проводить финал «Спартак» — «Краснодар» в «Лужниках»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт 24 мая на стадионе «Лужники».

«Справедливо ли проводить финал в «Лужниках»? Справедливо. Есть главная арена страны. И не вчера стало известно, что матч пройдёт там. Два года назад был абсолютно ненужный для Москвы матч «Зенит» – «Балтика». Но играли же в «Лужниках», не перенесли никуда. Есть традиции. Если ввели это правило и все согласились», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Полный выпуск подкаст с Геничем: