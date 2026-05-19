Форвард «Челси» Жоао Педро высказался о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий «Челси» Жоао Педро высказался о невключении в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. 24-летний форвард опубликовал обращение в соцсетях.

«Я всегда старался выкладываться по максимуму. К сожалению, не удалось осуществить эту мечту — сыграть за свою страну на чемпионате мира, но я сохраняю спокойствие и сосредоточенность, как и всегда. Радости и разочарования — часть футбола. Отныне я желаю удачи всем, кто сейчас в сборной, и буду просто ещё одним болельщиком, который будет за них переживать, чтобы они принесли шестой титул домой», — написал Жоао Педро в соцсетях.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти 18 мая объявил итоговый состав из 26 футболистов. Жоао Педро не попал в список, несмотря на 15 голов в завершившемся сезоне Премьер-лиги. Вместо него в заявку включён Неймар, а компанию в нападении ему составят Винисиус Жуниор, Рафинья и Эндрик. Бразилия попала в группу C, где встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

