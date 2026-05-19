Арбитр Федотов назвал лучшего судью сезона в РПЛ

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов назвал рефери Инала Танашева из Нальчика лучшим арбитром сезона-2025/2026, а также прокомментировал его назначение на Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Краснодар».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Понятно было по назначениям, что Танашев получит Суперфинал Кубка России. В туре ни в поле, ни на VAR он не работал. Единственной альтернативой могло быть назначение на стыковой матч. В любом случае по рейтингу его никто уже догнать не мог. Танашев — лучший арбитр сезона. Думаю, не только по моему рейтингу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.