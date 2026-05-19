Сон Хын Мин: надеюсь, «Тоттенхэм» останется в Премьер-лиге
Нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин пожелал удачи «Тоттенхэм Хотспур», за который выступал ранее.
«Весь сезон слежу за «Тоттенхэмом», смотрю каждую их игру, все опасные моменты, результаты. Разумеется, из-за разницы во времени это не так просто, порой очень сложно посмотреть матч целиком. Однако «шпоры» навсегда в моём сердце, болею за них. Надеюсь, они добьются результата в матче с «Челси» и останутся в Премьер-лиге, они это заслужили. Поддерживаю команду с другого конца мира, я люблю их. Люблю болельщиков, клуб и желаю парням всего наилучшего. Вперёд, «Тоттенхэм»!» — приводит слова форварда BBC.
