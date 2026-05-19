Арбитр Федотов заявил, что победный гол «Рубина» в ворота «Пари НН» отменили ошибочно

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов раскритиковал арбитра Евгения Буланова за решение отменить гол «Рубина» в ворота «Пари НН» (2:2) на 90+3-й минуте матча 30-го тура РПЛ. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

«Что касается отмены гола «Рубина» на 90+3-й минуте, это даже не повод для вмешательства VAR. Этот эпизод расценивается как случайный наступ на руку, который не мог повлиять на вратаря — мяч уже летел в ворота. Отмена гола — ошибка VAR и Буланова, который ходил смотреть повтор и сделал неправильный вывод», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.