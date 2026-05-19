Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов заявил, что победный гол «Рубина» в ворота «Пари НН» отменили ошибочно

Арбитр Федотов заявил, что победный гол «Рубина» в ворота «Пари НН» отменили ошибочно
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов раскритиковал арбитра Евгения Буланова за решение отменить гол «Рубина» в ворота «Пари НН» (2:2) на 90+3-й минуте матча 30-го тура РПЛ. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Безруков – 15'     2:0 Каккоев – 47'     2:1 Грулёв – 61'     2:2 Грулёв – 65'    

«Что касается отмены гола «Рубина» на 90+3-й минуте, это даже не повод для вмешательства VAR. Этот эпизод расценивается как случайный наступ на руку, который не мог повлиять на вратаря — мяч уже летел в ворота. Отмена гола — ошибка VAR и Буланова, который ходил смотреть повтор и сделал неправильный вывод», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Команды подбивали высказывать недоверие Мажичу». Судейские итоги 30-го тура и сезона РПЛ
Эксклюзив
«Команды подбивали высказывать недоверие Мажичу». Судейские итоги 30-го тура и сезона РПЛ
ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android