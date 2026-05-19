Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе Карасёва в чемпионском матче «Зенита» с «Ростовом»

Арбитр Федотов высказался о судействе Карасёва в чемпионском матче «Зенита» с «Ростовом»
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 30-го тура РПЛ, в котором «Зенит» победил «Ростов» (1:0) и оформил чемпионство. Единственный мяч в игре был забит с пенальти. На 73-й минуте рефери удалил защитника жёлто-синих Дмитрия Чистякова.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«На девятой минуте Миронов для чего-то ударил Педро в штрафной площади. По видео это похоже на тычок, по факту — именно удар. Для чего игрок «Ростова» это делал — вопрос к нему. Карасёв видеть эпизод не мог, Кукуян на VAR правильно вмешался. Во-первых, это безрассудные действия, как по итогу и определил Карасёв. Во-вторых, мяч был в игре, VAR это отдельно проверял. Соответственно, это фол и 11-метровый. Здравый смысл со стороны Карасёва — отмена двойного наказания и жёлтая за грубую игру, я это решение поддерживаю. Но если бы такое произошло не в штрафной, думаю, арбитр 100% показал бы прямую красную. Абсолютно непонятна логика Миронова. И в этом, и в следующем сезоне это тоже всегда будет пенальти.

На 72-й минуте Кукуян правильно позвал Карасёва смотреть фол Чистякова на лишение явной возможности забить гол. Многих почему-то смутило, что эпизод произошёл возле боковой линии. Но на стоп-кадре хорошо видно, что мяч двигался в сторону ворот и лишь закрутившись ушёл по прямой. Никто не мешал Венделу на скорости врываться в штрафную и бить по воротам. Правильное решение Кукуяна. Карасёв, наверное, сам разобраться не мог — это одна из самых сложных точек поля для судейства. Арбитр сходил к монитору и удалил защитника «Ростова». Оценка не снижается, но и не повышается, хотя матч можно было отнести к категории повышенной сложности», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Команды подбивали высказывать недоверие Мажичу». Судейские итоги 30-го тура и сезона РПЛ
Эксклюзив
«Команды подбивали высказывать недоверие Мажичу». Судейские итоги 30-го тура и сезона РПЛ
ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android