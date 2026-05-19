Генич высказался о сезоне «Балтики» и будущем Талалаева

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич подвёл итоги сезона-2025/2026 для «Балтики». Калининградцы финишировали на шестом месте в Мир РПЛ.

«Полноценный результат отличный. Шестое место — супер для «Балтики». Хороший сезон, немного смазанный весной. Да, травмы, не хватило ресурса. Плюс история с дисквалификацией Талалаева, потом и мяч уже не лез в ворота. Хотя футболисты делали то же самое.

Я общался с одним из руководителей клуба, который недавно тоже провёл неплохой сезон после выхода из Первой лиги в РПЛ. И он сказал, что нужно посмотреть на «Балтику» во втором сезоне. Первый год — эмоции, антураж на трибунах, мотивированные футболисты. А потом бац — и всё рассеивается. У «Балтики» хороший спонсор, но есть ощущение, что Талалаев в межсезонье хотел бы другой вариант поймать. Он неоднократно говорил, что и в Калининграде можно сделать топ-команду. Но мне кажется, прекрасно понимает, что это нереально», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».