Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич высказался о сезоне «Балтики» и будущем Талалаева

Генич высказался о сезоне «Балтики» и будущем Талалаева
Комментарии

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич подвёл итоги сезона-2025/2026 для «Балтики». Калининградцы финишировали на шестом месте в Мир РПЛ.

«Полноценный результат отличный. Шестое место — супер для «Балтики». Хороший сезон, немного смазанный весной. Да, травмы, не хватило ресурса. Плюс история с дисквалификацией Талалаева, потом и мяч уже не лез в ворота. Хотя футболисты делали то же самое.

Я общался с одним из руководителей клуба, который недавно тоже провёл неплохой сезон после выхода из Первой лиги в РПЛ. И он сказал, что нужно посмотреть на «Балтику» во втором сезоне. Первый год — эмоции, антураж на трибунах, мотивированные футболисты. А потом бац — и всё рассеивается. У «Балтики» хороший спонсор, но есть ощущение, что Талалаев в межсезонье хотел бы другой вариант поймать. Он неоднократно говорил, что и в Калининграде можно сделать топ-команду. Но мне кажется, прекрасно понимает, что это нереально», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android