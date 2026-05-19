Арбитр Федотов оценил два пенальти от Левникова в матче «Крылья Советов» — «Акрон»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал два пенальти, назначенных арбитром Кириллом Левниковым в самарском дерби в рамках 30-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» разгромили «Акрон» (4:1).

«На 10-й минуте Левников самостоятельно назначил 11-метровый удар в ворота «Акрона». Простой момент: Неделчяру перебегал траекторию движения Олейникова и подбил тому ногу.

Пенальти на 83-й минуте — более сложный эпизод. Левников занимал хорошую позицию, но ничего не увидел, поскольку обзор перекрыл игрок «Крыльев Советов». Болдырев замахнулся и пытался ударить по мячу, а Столбов ногой перекрыл ему траекторию удара и помешал пробить. Это 100-процентный момент для VAR. Цыганок позвал к монитору — Левников назначил пенальти. Оценка не снижается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.