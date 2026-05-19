Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил два пенальти от Левникова в матче «Крылья Советов» — «Акрон»

Арбитр Федотов оценил два пенальти от Левникова в матче «Крылья Советов» — «Акрон»
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал два пенальти, назначенных арбитром Кириллом Левниковым в самарском дерби в рамках 30-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» разгромили «Акрон» (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
4 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Рахманович – 12'     2:0 Витюгов – 34'     3:0 Витюгов – 41'     4:0 Рассказов – 43'     4:1 Базилевский – 85'    

«На 10-й минуте Левников самостоятельно назначил 11-метровый удар в ворота «Акрона». Простой момент: Неделчяру перебегал траекторию движения Олейникова и подбил тому ногу.

Пенальти на 83-й минуте — более сложный эпизод. Левников занимал хорошую позицию, но ничего не увидел, поскольку обзор перекрыл игрок «Крыльев Советов». Болдырев замахнулся и пытался ударить по мячу, а Столбов ногой перекрыл ему траекторию удара и помешал пробить. Это 100-процентный момент для VAR. Цыганок позвал к монитору — Левников назначил пенальти. Оценка не снижается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Команды подбивали высказывать недоверие Мажичу». Судейские итоги 30-го тура и сезона РПЛ
Эксклюзив
«Команды подбивали высказывать недоверие Мажичу». Судейские итоги 30-го тура и сезона РПЛ
ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android