Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» не претендовал на Алонсо из-за доверия к Слоту

«Ливерпуль» не претендовал на Алонсо из-за доверия к Слоту
Комментарии

«Ливерпуль» не предпринимал попыток пригласить Хаби Алонсо на пост главного тренера, поскольку руководство клуба продолжает полностью доверять Арне Слоту. Об этом сообщает The Athletic.

Несмотря на давление части болельщиков, недовольных текущим сезоном, в «Ливерпуле» уверены, что Слот остаётся подходящей фигурой. Два года назад именно он, а не Алонсо, был приоритетным кандидатом на замену Юргену Клоппу, в первом же сезоне привёл команду к чемпионскому титулу. Сам Алонсо тогда предпочёл продолжить работу в «Байере» и вывести клуб в Лигу чемпионов.

В «Ливерпуле» убеждены, что достижения Слота недооценены, а нынешний спад не является основанием для смены курса. Таким образом, «Челси» получил свободный коридор для переговоров с Алонсо и оперативно закрыл сделку.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — на дне! Клуб установил антирекорд по количеству поражений за сезон
Истории
«Ливерпуль» — на дне! Клуб установил антирекорд по количеству поражений за сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android