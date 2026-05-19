Невилл: не понимаю, как Хаверц остался на поле в матче с «Бернли»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и эксперт Sky Sports Гари Невилл подверг критике решение VAR не удалять нападающего «Арсенала» Кая Хаверца в домашнем матче 37‑го тура АПЛ с «Бернли» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Хаверц – 37'    

На 67‑й минуте Хаверц в подкате сзади шипами попал полузащитнику гостей Лесли Угочукву по опорной ноге. Главный арбитр Пол Тирни показал немцу жёлтую карточку, видеоассистенты подтвердили это решение. В заявлении Премьер‑лиги говорилось, что фол не был расценён как серьёзное нарушение.

«Я не понимаю, как Хаверц остался на поле, честно, не понимаю. В сегодняшней игре мы видели удаления за куда менее грубые фолы, а тут VAR посмотрел и решил, что хватит жёлтой. Именно такая непоследовательность и бесит болельщиков. Случись такой же подкат со стороны игрока «Бернли» на «Эмирейтс», реакция была бы совершенно другой. «Арсенал» сегодня отскочил, а «Бернли» вправе злиться. Когда выигрываешь лигу, нужно качество, но и решения должны ложиться в твою пользу. Сейчас у «Арсенала» эти моменты есть, а «Бернли» был на неправильной стороне», — цитирует Невилла Sky Sports.

Через несколько минут после эпизода главный тренер «Арсенала» Микель Артета заменил Хаверца на Виктора Дьёкереша. Лондонцы удержали минимальную победу и набрали 82 очка. Если 19 мая «Манчестер Сити» не обыграет «Борнмут», команда Артеты впервые с 2004 года станет чемпионом Англии.

Типичная победа «Арсенала», но как же простил судья. Чемпионство возможно уже сегодня!
