Арбитр Федотов оценил удаление Ву в матче «Спартака» с «Динамо» Махачкала

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении защитника «Спартака» Кристофера Ву в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев.

«Единственный эпизод — 90+5-я минута, когда Шафеев правильно показал красную карточку Ву за лишение явной возможности забить гол. Очевидный, открытый момент, а не как у Карасёва в Ростове-на-Дону. Игрок «Спартака» сам сразу понял, за что его удаляют», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.