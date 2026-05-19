Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил удаление Ву в матче «Спартака» с «Динамо» Махачкала

Арбитр Федотов оценил удаление Ву в матче «Спартака» с «Динамо» Махачкала
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении защитника «Спартака» Кристофера Ву в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Ву – 90+6'

«Единственный эпизод — 90+5-я минута, когда Шафеев правильно показал красную карточку Ву за лишение явной возможности забить гол. Очевидный, открытый момент, а не как у Карасёва в Ростове-на-Дону. Игрок «Спартака» сам сразу понял, за что его удаляют», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Команды подбивали высказывать недоверие Мажичу». Судейские итоги 30-го тура и сезона РПЛ
Эксклюзив
«Команды подбивали высказывать недоверие Мажичу». Судейские итоги 30-го тура и сезона РПЛ
ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android