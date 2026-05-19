Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Балтика» — «Динамо»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 30-го тура между «Балтикой» и «Динамо» Москва (1:2). В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков.

«На пятой минуте Новиков не показал жёлтую Петрову за неуважение к игре. А она была очень нужна. Игрок «Балтики» очевидно оттянул соперника сзади за майку в центре поля и задержал его. Умысел был не в отборе мяча, а именно в проявлении неспортивного поведения. Арбитр правильно остановил игру, ушёл на управление в виде внушения — так тоже можно. Но это тот случай, когда даже на пятой минуте стоит показать жёлтую, чтобы всем было понятно — за такие моменты, за неуважение к игре, будут наказывать. В целом же Новиков отсудил хорошо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Самые титулованные футбольные клубы России: