Форвард «Ман Сити» Семеньо: Гана готова написать свою историю на ЧМ-2026

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Ганы Антуан Семеньо уверен, что национальная команда сможет добиться значительных успехов на чемпионате мира по футболу 2026 года. Форвард выразил уверенность в составе команды и их стремлении войти в историю мирового футбола. Семеньо отметил, что игроки полны решимости доказать свою состоятельность в противостоянии с сильнейшими командами.

«Думаю, в этом и заключается наша цель. Мне кажется, мы хотим написать свою собственную историю. У нас такая отличная команда, просто нужно доказать миру, что мы можем быть на высоте и конкурировать со всеми остальными. Полагаю, сейчас это единственный вопрос. Как только мы это сделаем, история будет написана. Не хочу сглазить, но лично для меня выход из группы станет лишь началом. Чувствую, что можем добиться чего-то особенного», — приводит слова Семеньо официальный сайт ФИФА.

Сборная Ганы попала в группу L чемпионата мира 2026 года вместе с Англией, Панамой и Хорватией.