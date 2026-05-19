«Может, он в «Зенит» переходит?» Смолов — о пенальти в матче петербуржцев с «Ростовом»

Бывший форвард «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о пенальти в ворота «Ростова» в матче с сине-бело-голубыми в 30-м туре Мир РПЛ, а также действиях полузащитника южан Алексея Миронова в этом эпизоде. Победу в матче одержали футболисты «Зенита» (1:0).

— Помните, писали, что Миронова хотят в «Краснодар» взять? Думаю, этой улыбочкой он подпортил себе чуть-чуть. Может, он в «Зенит» переходит, а не в «Краснодар»?

— Если бы тебе такая нежданка прилетела, ты бы упал?

— Ну… фиг его знает. Не застал те времена, где от любого касания в лицо надо падать и ныть. Вот как сейчас они все делают в этом чемпионате. Допускаю, что такое могло произойти, если бы я понимал, что за такую ***** ставят пенальти.

— Но для тебя это пенальти?

— Для меня в контексте нынешнего сезона это пенальти. Для моей души — нет. Для моей души 90%, которых поставили, не пенальти, — сказал Смолов в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

Полузащитник попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной «Ростова», находясь вдали от мяча. Сергей Карасев, посмотрев повтор эпизода, назначил пенальти и показал Миронову жёлтую карточку. Пенальти реализовал форвард Александр Соболев.