Форвард «РБ Лейпциг» Ян Диоманд признан лучшим новичком Бундеслиги сезона-2025/2026

Форвард «РБ Лейпциг» Ян Диоманд признан лучшим новичком Бундеслиги сезона-2025/2026
19-летний ивуарийский нападающий «РБ Лейпциг» Ян Диоманд был признан лучшим новичком Бундеслиги по итогам сезона-2025/2026, сообщает официальный сайт клуба. Награда была вручена после его успешного дебютного сезона в составе команды.

В ходе сезона он провёл 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Конкуренцию Диоманду составили защитник «Гамбурга» Лука Вушкович и полузащитник леверкузенского «Байера» Ибрахим Маза.

Ян Диоманд перешёл в «РБ Лейпциг» 16 июля 2025 года из испанского «Леганеса». Сумма трансфера составила € 20 млн, контракт был подписан на пять лет.

Клуб из Лейпцига завершил сезон-2025/2026 на третьей строчке турнирной таблицы Бундеслиги с 65 очками.

