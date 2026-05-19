Бубнов назвал фаворитов стыковых матчей за право на участие в РПЛ сезона-2026/2027

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал фаворитов предстоящих стыковых матчей за право на участие в Мир РПЛ сезона-2026/2027. В этих встречах «Урал» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Ротор» встретится с «Акроном».
«Мне кажется, что «Урал» может не пройти Махачкалу. Я «Ротор» не видел. «Урал» я примерно знаю, что за команда. «Ротор» не видел, поэтому точно не могу сказать. Но с учётом того, какие там [в «Акроне»] перемены, плюс Дзюба 100% восстановится и будет играть эти переходные игры, боюсь, что ни «Ротор», ни «Урал» не выйдут. Жалко, такие классные стадионы, футбольные города, а не выйдут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напрямую в РПЛ вышли московская «Родина» (победитель Первой лиги) и воронежский «Факел» (второе место в Первой лиге).
- 19 мая 2026
