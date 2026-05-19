Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов назвал фаворитов стыковых матчей за право на участие в РПЛ сезона-2026/2027

Бубнов назвал фаворитов стыковых матчей за право на участие в РПЛ сезона-2026/2027
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал фаворитов предстоящих стыковых матчей за право на участие в Мир РПЛ сезона-2026/2027. В этих встречах «Урал» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Ротор» встретится с «Акроном».

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, что «Урал» может не пройти Махачкалу. Я «Ротор» не видел. «Урал» я примерно знаю, что за команда. «Ротор» не видел, поэтому точно не могу сказать. Но с учётом того, какие там [в «Акроне»] перемены, плюс Дзюба 100% восстановится и будет играть эти переходные игры, боюсь, что ни «Ротор», ни «Урал» не выйдут. Жалко, такие классные стадионы, футбольные города, а не выйдут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напрямую в РПЛ вышли московская «Родина» (победитель Первой лиги) и воронежский «Факел» (второе место в Первой лиге).

Материалы по теме
Бубнов назвал европейские чемпионаты, которые могут подойти Эдуарду Сперцяну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android