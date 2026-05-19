Сандро Шварц и «Динамо» обсуждают контракт с зарплатой € 2,4 млн в год

Немецкий тренер Сандро Шварц обсуждает с «Динамо» зарплату в € 2,4 млн в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги. Изначально стороны начинали разговор с зарплаты около € 3 млн в год, но сейчас обсуждение идёт вокруг цифры в € 2,4 млн.

Немецкий специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца московская команда дошла до финала Фонбет Кубка России в 2022 году. Всего при тренере «Динамо» провело 57 матчей во всех турнирах, в которых одержало 32 победы.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что бело-голубые предлагают Шварцу более € 2 млн в год.

