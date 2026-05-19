Арбитр Федотов разобрал судейство в матче ЦСКА — «Локомотив»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче 30-го тура соревнования между ЦСКА и «Локомотивом» (3:1). В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

«Матч повышенной сложности. На 27-й минуте Чистяков не показал жёлтую Карпукасу за срыв перспективной атаки. Впрочем, если исходить из хода игры, эта непоказанная карточка ни на что не повлияла. Она требовалась скорее для управления, потому что ЦСКА сразу завёлся. Но Чистяков показал, что всё контролирует.

На 35-й минуте правильно засчитали гол в ворота «Локомотива». Нарушения в начальной фазе атаки там не было. Игроки «Локомотива» говорили, что якобы было попадание рукой по лицу, после чего пошла вертикальная атака. Но сколько повторов бы ни смотрел — ничего не увидел. Это игровой момент, фола там не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

