«Интер» рассматривает возможность подписания защитника «Барселоны» — Sport.es

Миланский «Интер» проявляет интерес к 27-летнему уругвайскому центральному защитнику «Барселоны» Рональду Араухо. «Нерадзурри» могут рассмотреть возможность трансфера игрока в случае, если переговоры по Алессандро Бастони, интересующего каталонский клуб, не приведут к успеху. В этом случае «Интер» готов предложить обмен с дополнительной денежной компенсацией. Об этом сообщает Sport.es.

На данный момент переговоров по Араухо не было, однако клуб активно изучает варианты укрепления обороны. Кроме того, «Интер» следит за Лукой Вушковичем, который также является потенциальным кандидатом для усиления состава. Вушкович — хорватский футболист, центральный защитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур», выступающий на правах аренды за немецкий «Гамбург» до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Араухо провёл 37 матчей за «Барселону», в которых забил четыре гола.

