Акинфеев ответил экс-игроку ЦСКА, неоднократно призывавшего вратаря к завершению карьеры

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил бывшему защитнику армейского клуба Владимиру Пономареву, неоднократно призывавшего вратаря завершить карьеру.

«Позвоню Акинфееву, скажу, что надо заканчивать», «Игорьку надо заканчивать», «у нас говно, а не полузащитники», «дешёвое повидло»…

Дорогой Владимир Алексеевич, со всем уважением к вашему мнению, но, во-первых хочу сказать, что я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать её вместе с вами. Потому что моё – это играть. Поближе к полю и подальше от советов.

И второе: Владимир Алексеевич, вы легендарный в прошлом футболист, но вот молодые коллеги журналисты, которые звонят вам каждый день в поисках «горячих заголовков» и явно не беспокоясь, как вы будете выглядеть в глазах в том числе и современного поколения — вызывают у меня ещё больше вопросов. И оскорблять нашу команду и парней не надо! Никого это не красит!

Здоровья вам крепкого!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.