«Челси» может подать жалобу на «Манчестер Сити» в случае назначения Марески — Daily Mail

«Челси» намерен потребовать компенсацию от «Манчестер Сити», если «горожане» назначат Энцо Мареску на пост главного тренера. В случае невыплаты компенсации лондонский клуб может обратиться в английскую Премьер-лигу для проведения расследования. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в «Челси» были возмущены действиями итальянского специалиста, который вёл переговоры с «Манчестер Сити», ещё возглавляя «синих». Поскольку теперь Мареска близок к назначению в «Манчестер Сити», «Челси» готов действовать.

Если клубам не удастся мирно договориться, «Челси» обратится в Премьер-лигу, где будет опираться на тот факт, что «горожане» вели переговоры с Мареской, когда он ещё был главным тренером на «Стэмфорд Бридж».

