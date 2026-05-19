Мамаев: «Локомотиву» и Галактионову надо поаплодировать за сезон

Российский экс-футболист Павел Мамаев прокомментировал результаты «Локомотива» в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 и оценил перспективы клуба.

«Никто не имеет права критиковать «Локомотив» за непопадание в топ-2 РПЛ. В команде играют молодые воспитанники академии. Особенно в нынешней ситуации это очень важно и актуально. «Локомотиву» и Галактионову надо поаплодировать за сезон. Таким командам всегда хочется симпатизировать из-за того, что в них играют россияне. В конкуренции с праймовыми «Краснодаром» и «Зенитом» любому пришлось бы очень тяжело. «Локомотив» идёт по правильному вектору и вызывает уважение», — приводит слова Мамаева Metaratings.

По итогам сезона-2025/2026 «Локомотив» занял третье место в РПЛ, набрав 53 очка. Это первый случай, когда команда финишировала в топ-3 с 2021 года. Чемпионом России стал «Зенит» с 68 очками, а «Краснодар» расположился на второй строчке с 66 очками.