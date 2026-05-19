Гвардиола был в ярости из-за утечки информации о его уходе из «Ман Сити» — The Sun

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пришёл в ярость из-за того, что информация о его уходе из команды по окончании сезона появилась в СМИ до матча 37-го тура АПЛ с «Борнмутом» (19 мая). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на фоне этих новостей поздно вечером в воскресенье, 17 мая, испанский специалист связался с футболистами, чтобы подтвердить свой уход из «Манчестер Сити». Гвардиола извинился, что игроки узнали об этом таким образом. Подчёркивается, что футболисты «горожан» шокированы полученной информацией.

Ранее СМИ сообщали, что Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити» заменит Энцо Мареска.

