Неймар отреагировал на попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике.

«Запомните мои слова, на этом чемпионате мира мы будем одним целым. Отдадим все силы. Мы должны вернуть трофей в Бразилию», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Команда Карло Анчелотти попала в группу С, где ей предстоит встретиться со сборными Марокко, Шотландии и Гаити.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).