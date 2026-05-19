«Пускай скорее забудет слова Дзюбы». Арбитр Федотов — о Прокопове и других молодых судьях

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на слова судьи Андрея Прокопова о помощи ему в дебютном матче со стороны нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, а также высказался о других молодых рефери.

«Интересно будет посмотреть, как Прокопов и другие молодые будут выдерживать давление в новом сезоне, потому что он будет кардинально другим. Андрей в интервью рассказывал, как Дзюба помогал ему в дебютном матче. Пускай он это поскорее забудет. Дальше Дзюба и другие будут не пушистыми и ласковыми, а грубыми и иногда жестокими. Когда эйфория уйдёт, наступят реалии, всё будет хорошо. То же касается Танашева. Это выстрел в яблочко, с ним попали, но второй год решает многое. Мы не видели его с очевидными ошибками в простых ситуациях. Как только ошибётся, на него польётся критика — нужно будет смотреть, как он будет себя вести, как будет это воспринимать, как будет реагировать руководство. В таких случаях на первый план выходит психология. Тогда сразу понятно, насколько человек готов стать большим судьёй.

А так, Танашев, Матвеев, Капленков, Прокопов, Новиков — потенциально это арбитры ФИФА. Можно потихоньку отбирать это звание у Москалёва, Иванова, Чебана и давать дорогу молодым. Я это вижу так», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

