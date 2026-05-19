Неймар расплакался, узнав, что попал в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий «Сантоса» Неймар проявил бурную реакцию, узнав, что попал в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. Футболист расплакался после объявления своей фамилии.

Видео доступно на странице «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Команда Карло Анчелотти попала в группу С, где ей предстоит встретиться со сборными Марокко, Шотландии и Гаити.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

