Арбитр Федотов: не могу понять, почему критикуют департамент. В этом году — совсем перебор

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказал мнение, что в нынешнем году судейство в РПЛ излишне критикуют. Также Федотов отметил, что понимает потенциальное решение о продлении контракта с главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

«В этом году с критикой судейства совсем перебор. Буквально подбивали команды, чтобы высказывать недоверие Милораду Мажичу. Приводили в пример Казахстан, где сразу 15 клубов выступили с протестом, мол, а вы что сидите? Сложно работать в таких условиях. Я не могу понять, почему критикуют департамент. Говорят, с Мажичем продлят контракт — для меня это решение понятно и ожидаемо. Сейчас арбитрам всё понятно, а когда придёт кто-то новый и начнёт ломать — мы откатимся назад. Снова будут критиковать и вспоминать, как хорошо было с Мажичем.

Если в целом оценивать сезон, всё хорошо. Если отдельные эпизоды, есть над чем работать, нужно ещё больше общаться с командами по изменениям по ходу сезона. Но это и называется работа», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

