Конте уйдёт из «Наполи» по окончании сезона — Романо

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинет указанную должность по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский специалист принял это решение и сообщил о нём президенту клуба Аурелио Де Лаурентису месяц назад. Конте уйдёт без выходного пособия и без каких-либо договорённостей с другими командами.

56-летний специалист возглавляет «Наполи» с лета 2024 года. Под руководством Конте «Наполи» стал чемпионом Италии по итогам сезона-2024/2025. За тур до конца нынешнего сезона неаполитанцы с 73 очками располагаются на второй строчке.

