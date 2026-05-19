Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конте уйдёт из «Наполи» по окончании сезона — Романо

Конте уйдёт из «Наполи» по окончании сезона — Романо
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинет указанную должность по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский специалист принял это решение и сообщил о нём президенту клуба Аурелио Де Лаурентису месяц назад. Конте уйдёт без выходного пособия и без каких-либо договорённостей с другими командами.

56-летний специалист возглавляет «Наполи» с лета 2024 года. Под руководством Конте «Наполи» стал чемпионом Италии по итогам сезона-2024/2025. За тур до конца нынешнего сезона неаполитанцы с 73 очками располагаются на второй строчке.

Материалы по теме
ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ
ИИ против хаоса. Почему нейросети проигрывают на ставках и зачем ФИФА доверяет им ЧМ

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android