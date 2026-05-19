Игрок ЦСКА Рейс: Кисляк уникален и уже сейчас находится на европейском уровне

Защитник ЦСКА Матеус Рейс высказался о полузащитнике армейского клуба Матвее Кисляке.

— У тебя были отличные партнёры в «Спортинге», ты играл против топ-клубов в ЛЧ. На кого из европейских топ-полузащитников похож Матвей Кисляк?

— Кисляк уже сейчас находится на европейском уровне, он способен играть в топ-клубе. Но я бы не стал его ни с кем сравнивать. У Матвея свой стиль, свои качества и характеристики — он уникален, — сказал Рейс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Кисляк провёл за клуб 41 матч во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал семь результативных передач.