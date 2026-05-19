Экс-тренер «Спартака» Тедеско может возглавить клуб из Бундеслиги — Скира

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить мёнхенгладбахскую «Боруссию». Немецкий специалист ведёт переговоры с клубом из Бундеслиги. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 40-летнему тренеру предложили контракт, рассчитанный до 2028 года.

Последним местом работы Тедеско был «Фенербахче», который он возглавлял с сентября 2025 года по апрель 2026 года.

По итогам сезона-2025/2026 в Бундеслиге мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 38 очков и расположилась на 12-й строчке, в девяти очках от зоны переходного матча.

