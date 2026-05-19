Тренер Португалии Мартинес: Криштиану Роналду — образцовый капитан

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал вызов нападающего Криштиану Роналду на чемпионат мира 2026 года. 41-летний форвард был включён в итоговую заявку.

— Криштиану, вероятно, примет участие в своём последнем чемпионате мира, весь мир с большим нетерпением этого ждёт. Но очевидно, что он играет важную роль в раздевалке и на поле. Каким, по-вашему, будет эта роль?

— Надеюсь, что она будет такой же, какой была в последние три года, пока я в сборной. Я много говорил о Криштиану. Когда говорим о нём, имеем в виду двух игроков. Во‑первых, это икона мирового футбола — человек, о котором у болельщиков всего мира есть своё мнение, который, безусловно, внёс огромный вклад в развитие игры. Во‑вторых, это наш капитан. Он предъявляет к себе такие же требования, как и к остальным игрокам, демонстрирует высочайший уровень соревновательного духа, чтобы оставаться в сборной…

Для меня он образцовый капитан. Он сыграл огромную роль в нашей победе в Лиге наций, теперь мы ждём от него того же уровня ответственности и примера для остальных в раздевалке, — приводит слова Мартинеса Record.