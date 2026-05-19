Карвахаль станет шестым капитаном «Реала», покинувшим клуб за последние шесть лет

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль станет шестым капитаном «сливочных», покинувшим клуб за последние шесть лет.

Ранее «Реал» объявил об уходе Карвахаля по истечении срока контракта. Контракт 34-летнего футболиста с мадридцами подходит к концу летом 2026 года.

До Карвахаля клуб покинули Серхио Рамос в 2021 году, Марсело (2022), Карим Бензема (2023), Начо Фернандес (2024) и Лука Модрич (2025).

Карвахаль является воспитанником мадридского «Реала». Нынешний капитан «Королевского клуба» непрерывно выступает за основную команду с лета 2013 года. В текущем сезоне футболист провёл 22 матча во всех турнирах. Всего на его счету 450 матчей в составе «Реала», в которых он отметился 14 забитыми мячами.