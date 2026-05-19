Моуринью не рассчитывает на Камавинга и хочет купить в «Реал» другого игрока — Серрано

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, близкий к назначению в мадридский «Реал», не рассчитывает на полузащитника Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано.

По информации источника, португальский специалист намеревается продать французского футболиста и приобрести полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса. Подчёркивается, что Моуринью нужны футболисты, «в которых он полностью уверен, а Камавинга не входит в их число».

В нынешнем сезоне Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

