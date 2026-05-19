Гризманн опубликовал прощальное сообщение для болельщиков «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн опубликовал прощальное послание для болельщиков клуба в соцсети после завершения сезона.

«Спасибо! Спасибо за вашу любовь! Я много плакал, но эти слёзы счастья и гордости никогда не забуду. Никогда!

Это самая особенная, самая прекрасная ночь из всех, что мне довелось пережить как профессиональному футболисту, я наслаждался ею как ребёнок, вместе с вами. Много работал, чтобы вы могли гордиться своей «семёркой», но никогда бы не подумал, что вы преподадите мне такой невероятный урок любви.

Я люблю вас, «кольчонерос»!
Я люблю вас, «матрасники»!
Я люблю вас, товарищи!

Я люблю тебя, «Атлетико» Мадрид!» — говорится в сообщении Гризманна в соцсети.

Матч 37-го тура Ла Лиги с «Жироной» стал для Гризманна 500-м в составе «Атлетико». В этой победной игре он отдал голевую передачу на Адемолу Лукмана. За время выступлений за «Атлетико» француз забил 212 голов и стал обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (2018) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018).

Летом Гризманн перейдёт в МЛС, где будет выступать за «Орландо Сити» на правах свободного агента.

