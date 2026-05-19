Паршивлюк назвал лучшего вратаря мира и оценил шансы Сафонова стать лучшим вратарём сезона

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк назвал голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа лучшим вратарём мира. Он также оценил шансы голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова стать лучшим вратарём сезона в мире.

— Ну, а кто лучший вратарь в мире?

— Куртуа.

— Куртуа чем лучший?

— Просто он лучший вратарь в мире.

— Ну, а чем? Он в ключевых матчах не доехал.

— Потому что он травмировался. До этого всё тоже за счёт него было. Ты спрашиваешь: «Кто лучший вратарь в мире?» Я отвечаю. Куртуа.

— Нет, нет. Лучший вратарь сезона в мире.

— Райя [Давид]. Знаешь в чём проблема, это многие отмечают. При выборе всё равно присутствует вкусовщина. Матвей [Сафонов] пока андердог в мире большого футбола, то есть его пока никто не воспринимает как величину. И дать Райе… Как будто бы никто не спросит. Окей, всё заслуженно. Только поэтому, — сказал Паршивлюк в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 26 встреч во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.