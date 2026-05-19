Стала известна позиция Гвардиолы насчёт возможного назначения Марески в «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, близкий к уходу из клуба по окончании сезона, поддерживает кандидатуру Энцо Марески в качестве своего сменщика. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, испанский специалист заинтересован в сохранении своего наследия в «Манчестер Сити» и считает, что Мареска способен сделать это. Подчёркивается, что Гвардиола принимал участие в процессе выбора нового главного тренера для «горожан» вместе со спортивным директором Уго Вианой.

Сам итальянец хочет вернуться в стан «горожан», где ранее он работал в качестве помощника Гвардиолы. Мареска считает, что «Манчестер Сити» соответствует его тренерской идеологии.

