Игрок «Локомотива» Карпукас: Батраков готов к топ-клубу, он умеет всё

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился мнением о перспективах своего одноклубника Алексея Батракова.

«Действительно, возможно, матч с ЦСКА стал последним для Батракова в «Локомотиве». Если Лёша уедет в европейский топ-клуб, все будут только рады. Он готов к этому — потрясающий футболист, умеет всё», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем сезоне чемпионата России 20-летний Алексей Батраков провёл 28 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал девять голевых передач. Также на его счету восемь игр, четыре гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

